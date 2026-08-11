Le football colombien à l'arrêt

La pelota au second plan. Ce lundi 10 août, un violent séisme de magnitude 7,4 a frappé la Colombie. L’épicentre de ce tremblement de terre se situe dans le département de Chocó à l’ouest du pays, non-loin de deux grandes villes colombienne : Cali et Medellín. Des dizaines de bâtiments se sont effondrés dans la région, 132 personnes sont décédés et au moins 570 personnes ont été blessées d’après un dernier bilan de l’Association colombienne des capitales.

« Le football peut attendre »

En réaction à cette catastrophe, le championnat local surnommé la Liga Dimayor a annoncé le report des matchs programmés cette semaine. « Cette décision témoigne avant tout de notre engagement envers la Colombie et envers toutes les personnes qui traversent actuellement des moments difficiles , déclare la ligue colombienne dans un communiqué. Dans de telles circonstances, nous estimons que le football doit se mettre au service du pays et soutenir ceux qui en ont le plus besoin. C’est pourquoi les 36 clubs professionnels membres de la Dimayor concentreront leurs efforts cette semaine sur le soutien aux communautés touchées et à leur rétablissement, en mettant leurs capacités et leurs ressources au service du pays face à cette urgence. Aujourd’hui, le football peut attendre. La Colombie a besoin de nous.» …

MBC pour SOFOOT.com