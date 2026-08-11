Donald Trump a la rescousse de Gianni Infantino

Franchement, vous vous trumpez ! Disparu des radars du monde du football depuis le scandale autour de l’affaire Balogun, Donald Trump a fait ce lundi soir ce qui le caractérise le mieux : parler là où on n’attend rien de lui. Le président des États-Unis a décidé de venir secourir Gianni Infantino , sur la sellette depuis son annonce du projet de privatiser de la Coupe du monde.

Sur son réseau social Truth , Trump a clamé qu’il venait de « présider la Coupe du monde la plus réussie » et que la FIFA « commettrait une terrible erreur si elle venait à remplacer le président Gianni Infantino », avant de désespérément lancer que « S’il part, [la Coupe du monde] ne serait plus jamais aussi rentable ». …

ABS pour SOFOOT.com