 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Donald Trump a la rescousse de Gianni Infantino
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 09:13
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Donald Trump a la rescousse de Gianni Infantino

Donald Trump a la rescousse de Gianni Infantino

Franchement, vous vous trumpez ! Disparu des radars du monde du football depuis le scandale autour de l’affaire Balogun, Donald Trump a fait ce lundi soir ce qui le caractérise le mieux : parler là où on n’attend rien de lui. Le président des États-Unis a décidé de venir secourir Gianni Infantino , sur la sellette depuis son annonce du projet de privatiser de la Coupe du monde.

Sur son réseau social Truth , Trump a clamé qu’il venait de « présider la Coupe du monde la plus réussie » et que la FIFA « commettrait une terrible erreur si elle venait à remplacer le président Gianni Infantino », avant de désespérément lancer que « S’il part, [la Coupe du monde] ne serait plus jamais aussi rentable ».

ABS pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Donald Trump
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PSG : une Supercoupe pour une super prépa
    PSG : une Supercoupe pour une super prépa
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:52 

    Quelques jours après le retour des Mondialistes à l'entraînement, les joueurs du PSG poursuivent leur « préparation » ce mercredi soir par une finale de Supercoupe d'Europe contre Aston Villa. Rien que ça. Un match au double enjeu : gagner un nouveau trophée et ... Lire la suite

  • Vitinha a encore la dalle
    Vitinha a encore la dalle
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:43 

    Vitinha a aussi faim qu’un CE1 quand il y a des frites à la cantine. Après avoir disputé 28 minutes contre Manchester United en match amical, le milieu de terrain portugais disputera son premier match officiel de la saison 2026/2027 ce mercredi contre Aston Villa ... Lire la suite

  • La fédé italienne bloque le transfert de Lameck Banda
    La fédé italienne bloque le transfert de Lameck Banda
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:36 

    Il va falloir rentrer maintenant Lameck. Il y a encore quelques semaines, Lecce s’inquiétait de la disparition de son attaquant , qui n’était jamais revenu de vacances pour reprendre la préparation. Finalement, rien de grave : Lameck Banda était bien vivant , en ... Lire la suite

  • Messi envoyé en prêt à Al-Ettifaq
    Messi envoyé en prêt à Al-Ettifaq
    information fournie par So Foot 11.08.2026 17:05 

    Cristiano Ronaldo ne s’en débarrassera pas si facilement. Joueur appartenant au RC Strasbourg, le jeune ailier français de 19 ans Rayane Messi va continuer sa route en Arabie saoudite et rejoindre Al-Ettifaq, dans le cadre d’un prêt, selon L’Équipe . La saison ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank