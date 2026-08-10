Le championnat de Palestine va reprendre après trois ans d’absence

Il faut prendre ce qu’il y a à prendre. Bientôt trois ans déjà que la Palestine se trouve plongée dans le noir, que la guerre déchire quotidiennement de nombreux civils, dans un conflit que l’ONU n’a pas hésité à qualifier de génocide. Là où l’on essaye déjà d’apporter un peu de joie par le ballon rond (notamment dans la bande de Gaza), la situation actuelle permettrait une petite avancée. Dans une conférence de presse à Ramallah, capitale administrative de facto , le président de la fédération palestinienne de football (PFA) Jibril Rajoub a annoncé « la reprise des activités sportives et du championnat de la Fédération de football à partir du 4 septembre ».

Un tournoi pour la mémoire

En plus de ce retour aux activités, le patron de la fédération a annoncé l’organisation d’une nouvelle compétition. Un tournoi nommé « Coupe des mille martyrs », dédié aux 1.014 athlètes palestiniens décédés depuis le début des conflits. Parmi eux, Suleiman Al-Obeid, surnommé le « Pelé palestinien », alors qu’il attendait une aide humanitaire. Un évènement qui ameutera 226 équipes, dont 146 de Cisjordanie occupée, 44 de la bande de Gaza et 36 des camps de réfugiés palestiniens au Liban.…

MP pour SOFOOT.com