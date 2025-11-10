Un journaliste coupe l’électricité du stade avant Rayo Vallecano-Real Madrid
Vallecas by night.
À moins de deux heures du choc entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid pour la 12 e journée de Liga, l’électricité du stade a sauté pendant que les joueurs étaient en pleine reconnaissance de la pelouse. Le responsable n’est pas un technicien mais un journaliste, Ben Fernandes, plume de Grada 3 . Quelques heures plus tard, il confesse avoir branché son ordinateur sur la mauvaise prise, celle qui alimentait tout le stade……
