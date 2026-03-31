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Un journaliste bientôt président de l'OM ?
information fournie par So Foot 31/03/2026 à 09:15

Un journaliste bientôt président de l'OM ?

Un journaliste bientôt président de l'OM ?

L’OM navigue sans patron mais jusqu’à quand ? La réponse pourrait arriver rapidement, et avec un nom surprenant. Comme l’informe RMC Sport via son émission L’After , l’un des noms les plus plausibles pour succéder à Pablo Longoria à la présidence serait celui de Mohamed Bouhafsi. Le journaliste, réputé proche du club, serait en effet une piste plausible. L’information est tout de même à prendre au conditionnel.

🚨🔵⚪️ Quel président pour l'OM après le départ de Longoria ? @DanielRiolo : "Le nom qui circule le plus est celui de Mohamed Bouhafsi. Pour moi c'est un profil idéal" pic.twitter.com/P8CpCkVp9K…

AB pour SOFOOT.com

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