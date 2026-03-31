L'Italie espionne-t-elle la Bosnie ?

« Il mio nome è Bond, James Bond. » Ce lundi, à la veille de la finale de barrage de Coupe du monde opposant la Bosnie à l’Italie, un drôle de personnage a été aperçu au centre d’entraînement bosnien. Comme le narre le journal local Sport Sport , relayé à l’internationale, un soldat de l’Eufor (force de l’Union européenne) se serait en effet posté pendant l’une des séances bosnienne ouverte à la presse, filmant et captant tous les exercices de la sélection, avant de filer au bout d’un quart d’heure.

Pripadnik italijanskog kontingenta @euforbih jučer je ilegalno snimao trening fudbalske reprezentacije BiH, objavio je https://t.co/ISTxOvzAaq Isti portal navodi da je Nogmetni savez BiH uputio protestnu notu EUFOR-u pic.twitter.com/3ZyEgqaSkj…

AB pour SOFOOT.com