Un ancien du Barça ne dirait pas non à un retour à la maison

Un ancien du Barça ne dirait pas non à un retour à la maison

Un sentiment d’inachevé avec votre ex ? Un conseiller est là pour vous donner des idées de perches à lancer : un mélange d’indécision et d’envie saupoudré de responsabilités très prenantes, le tour est joué. En effet, la perspective de retourner taper le cuir du FC Barcelone ne semble point débecter Marc Cucurella .

Le champion d’Europe 2024 a bien fait comprendre qu’il était prêt à balader ses bouclettes en Catalogne, mais qu’il ne pouvait pas prendre cette décision seul : « Ce serait difficile de refuser. Je ne suis pas le seul. Je dois aussi penser à ma famille. Si ça se fait, ça se fera, et on verra quelle décision sera prise. » …

SW pour SOFOOT.com