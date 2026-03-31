La curieuse décision du Ghana
Tout est une question de timing. Sauf au Ghana visiblement. Quelques heures seulement après avoir perdu contre l’Allemagne en amical (2-1) et à trois mois de la Coupe du monde, la Fédération ghanéenne a en effet décidé de licencier le sélectionneur, Otto Addo . Un communiqué de six lignes a suffit pour entériner cette décision surprenante, mais certainement prise bien avant cette trêve de mars.
GFA part ways with Otto Addo https://t.co/HXaoJNQUGh…
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