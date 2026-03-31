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Lionel Scaloni ému aux larmes en conférence de presse
information fournie par So Foot 31/03/2026 à 10:21

Lionel Scaloni ému aux larmes en conférence de presse

Lionel Scaloni ému aux larmes en conférence de presse

Une blessure au cœur. Très touché par la terrible blessure qui a complètement dézingué la fin de saison de Joaquín Panichelli, Lionel Scaloni a prématurément quitté la conférence de presse, submergé par l’émotion .

« Il a demandé à nous parler et c’était très émouvant, raconte tant bien que mal le champion du monde 2022, l’air perturbé. Il avait raison de dire qu’il ne méritait pas ça. Personne ne le mérite, mais lui particulièrement. C’est un bosseur, il avait gagné le droit d’être ici. Je lui ai dit qu’il aurait une autre opportunité. » Sentant l’émotion s’emparer de sa voix, le bonhomme quitte finalement les lieux : « Putain, je ne parle plus ! »

SW pour SOFOOT.com

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