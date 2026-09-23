Un journaliste agressé avant OM-PSG
Inacceptable. Alors qu’il réalisait un micro-trottoir sur le parvis du stade Vélodrome, en marge du match OM-PSG dimanche dernier, un journaliste de BFM Marseille Provence a été agressé « verbalement et physiquement » , selon des informations de La Provence . Le journaliste aurait ensuite été emmené aux urgences pour y passer des examens. Il compte également porter plainte.
Des « violences intolérables »
Dans un communiqué, toujours relayé par le quotidien marseillais, le groupe RMC BFM TV apporte son soutien à son journaliste, tout en indiquant « s’associer pleinement à ce dépôt de plainte et engager les poursuites judiciaires appropriées » . Il dénonce également des « violences intolérables » .…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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