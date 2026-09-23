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Valence mise sur un entraîneur du dernier Mondial pour se sauver
information fournie par So Foot 23/09/2026 à 12:28
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Valence mise sur un entraîneur du dernier Mondial pour se sauver

Valence mise sur un entraîneur du dernier Mondial pour se sauver

De la Coupe du monde à la mouise de Valence. Libre depuis son départ de la sélection mexicaine avec laquelle il est parvenu à atteindre les quarts de finale du dernier Mondial, Javier Aguirre débarque sur le banc du club che .

Enlisé dans une profonde crise depuis le début de la saison , Valence n’a remporté qu’une seule rencontre de championnat et est actuellement avant-dernier de Liga. Le club avait licencié Carlos Corberan le 13 septembre dernier suite aux mauvais résultats de l’entraineur espagnol. …

MB pour SOFOOT.com

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