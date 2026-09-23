Top 50 : les joueurs les plus cheatés de l’histoire de FIFA (30 à 21)

Oubliez les légendes du ballon rond comme Ronaldo le Brésilien, Johan Cruyff ou encore Zinédine Zidane. Avant la sortie du nouvel opus de la franchise EA (le 25 septembre), on vous parle des 50 joueurs les plus cheatés et marquants de l’histoire du jeu vidéo FIFA, responsables de la destruction de plusieurs manettes.

⇐ Retrouvez les joueurs classés de 40 à 31 ici

30/ Emmanuel Mayuka (FUT 13)

En plus du roc défensif Stoppila Sunzu, Hervé Renard amenait aussi un certain Emmanuel Mayuka dans ses valises pour le stade Bonal. Un attaquant supersonique muet à Southampton, malgré une CAN 2012 mythique pour les Chipolopolos . EA le fera passer à la postérité dès le jeu suivant. Encore une carte argent qui laissera des terreurs nocturnes avec son 90 de vitesse et un 75 d’effet, suffisant pour envoyer le ballon où il veut. Une autre manière de jouer au jeu était possible, quand il fallait construire et défendre dur. Cette petite attention ne relancera pas sa confiance, que ce soit en Angleterre, à Sochaux ou à Metz. Il lui faudra même traverser un long passage à vide, meurtri par les blessures et les addictions qui le faisaient traîner dans les rues de Lusaka. MP

29/ Marlos (FUT 11, FUT 22)

Si on pense tout de suite à Fernandinho, Douglas Costa, Luiz Adriano ou encore Willian pour les Brésiliens passés par le Shakhtar Donetsk, les vieux joueurs de FUT, eux, risquent de vous citer Marlos. Arrivé en Ukraine après cinq années en pro, l’attaquant débute au Metalist Kharkiv avant de découvrir la Ligue des champions aux côtés de Mircea Lucescu. Après cinq ans en Europe de l’Est, l’ailier est naturalisé ukrainien et se voit appelé en sélection par Andriy Chevtchenko, faisant de lui le deuxième joueur né au Brésil à porter le maillot de l’Ukraine, juste après Edmar.…

Par Arthur Chanteclair, Thomas Morlec et Mathieu Plasse pour SOFOOT.com