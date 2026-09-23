« Nous étions comme des fantômes » : Andy Robertson revient sur la disparition de Diogo Jota

« Nous étions comme des fantômes » : Andy Robertson revient sur la disparition de Diogo Jota

L’ancien défenseur de Liverpool Andy Robertson, désormais à Tottenham , est revenu sur la disparition soudaine de Diogo Jota le 3 juillet 2025 dans un accident de voiture aux côtés de son frère.

Le football au second plan

Dans un épisode du podcast anglais The Overlap, l’international écossais confie que la saison 2025-2026 avait été particulièrement douloureuse sur le plan émotionnel pour les Reds : « Le football nous importait peu. On venait de perdre l’un de nos meilleurs amis dans le vestiaire. Tous les footballeurs ont cette niaque, cette rage de vaincre, et je pense que lorsqu’on perd ce supplément d’âme, il arrive qu’on ne puisse plus donner le meilleur de soi-même. » …

MB pour SOFOOT.com