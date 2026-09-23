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La séance de récupération très spéciale d'André Onana
information fournie par So Foot 23/09/2026 à 12:15
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La séance de récupération très spéciale d'André Onana

La séance de récupération très spéciale d'André Onana

Tu pousse le bouchon un peu trop loin Mauric…André. Pour retablir le corps en vue d’une prochaine échéance, les footballeurs et les médecins ont développé toutes sortes de techniques.

Le fameux bain froid-bain chaud, la cryothérapie mais aussi l’acupuncture. Vous savez, quand on plante des aiguilles et qu’on place des tubes à effet ventouse (des ventouses médicinales) qui, à la fin de la séance, laissent votre dos avec des grandes marques rondes.…

AC pour SOFOOT.com

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