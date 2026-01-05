 Aller au contenu principal
Un jour férié en Écosse à l'occasion de la Coupe du monde ?
information fournie par So Foot 05/01/2026 à 16:20

Le sens de la fête.

On savait qu’il y aurait des kilts et des cornemuses, on ne savait pas qu’il y aurait un jour férié. Pour sa première qualification en Coupe du monde depuis 1998, le gouvernement souhaite marquer le coup. Ce lundi, le Premier ministre écossais, John Swinney, a proposé d’institutionnaliser un jour férié le 15 juin 2026, afin de permettre à l’ensemble des Écossais de suivre l’entrée en lice de l’équipe nationale.

CM pour SOFOOT.com

