Un jour férié en Écosse à l'occasion de la Coupe du monde ?

Le sens de la fête.

On savait qu’il y aurait des kilts et des cornemuses, on ne savait pas qu’il y aurait un jour férié. Pour sa première qualification en Coupe du monde depuis 1998, le gouvernement souhaite marquer le coup. Ce lundi, le Premier ministre écossais, John Swinney, a proposé d’institutionnaliser un jour férié le 15 juin 2026, afin de permettre à l’ensemble des Écossais de suivre l’entrée en lice de l’équipe nationale. …

CM pour SOFOOT.com