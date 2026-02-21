Le but du week-end a été marqué aux Pays-Bas !

Il s’appelle Resley Kessels, et il n’était pas connu. Jusqu’à maintenant, en tout cas. Et il se pourrait bien que les choses changent, rapidement. Car ce samedi, le joueur des U21 de Venlo a marqué un but égalisateur assez incroyable lors de la défaite des siens en quarts de finale de Coupe contre Feyenoord.

¿Es el gol más rápido de la historia del fútbol? @2010MisterChip Resley Kessels marcando a los 4 segundos de partido en el Feyenoord U21-VVV Venlo U21.pic.twitter.com/WCbsB4zYmX…

FC pour SOFOOT.com