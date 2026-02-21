Le Paris FC songerait à... Antoine Kombouaré !

Celle-ci, personne ne s’y attendait. Alors que le Paris FC galère à retrouver le goût de la victoire et a obtenu un point ce samedi après son match nul à Toulouse lors de la 23 e journée de Ligue 1, les dirigeants du club de la capitale souhaiteraient changer d’entraîneur selon les informations rapportés par RMC Sport.

Le Parisien va même plus loin , indiquant que « l’ensemble du staff technique présent jusqu’ici avec Stéphane Gilli va quitter le club, hormis Mickaël Boully qui reste l’entraîneur des gardiens » et qu’Antoine Kombouaré « va prendre la suite » sur le banc du Paris FC. Plus fort encore, le départ du technicien aurait déjà « été annoncé aux joueurs » . Carrément !…

FC pour SOFOOT.com