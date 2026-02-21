 Aller au contenu principal
Le PSG reprend tranquillement la place de leader
21/02/2026 à 23:02

Largement supérieur à Metz, le Paris Saint-Germain a aisément battu la lanterne rouge du championnat de France à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1. Suite à ce succès, obtenu notamment grâce à des buts de tous ses attaquants titulaires, le PSG reprend la place de leader à Lens.

Paris Saint-Germain 3-0 Metz

Buts : Doué (3 e ), Barcola (45 e +3) et Ramos (77 e )

Comme Lens, le Paris Saint-Germain affrontait un plus mal classé que lui à l’occasion de la 23 e journée de Ligue 1. Comme Lens, le Paris Saint-Germain avait l’avantage d’évoluer à domicile et faisait figure de favori. Comme Lens, le Paris Saint-Germain a ouvert le score dès la troisième minute de jeu. Comme Lens, le Paris Saint-Germain a breaké assez tôt aux alentours de la mi-temps. Comme Lens, le Paris Saint-Germain n’a pas beaucoup souffert pendant une heure. Mais, à l’inverse de Lens, le Paris Saint-Germain n’a pas craqué et s’est facilement imposé : alors que son concurrent dans la course au titre s’est inexplicablement fait renverser par Monaco malgré une avance vraiment confortable, le club de la capitale a aisément battu Metz. Et c’est là toute la différence qui permet au PSG, ce samedi soir, de reprendre les commandes du championnat avec deux points d’avance sur les Sang et or. Pour ne plus jamais les lâcher ?…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com

Sport
