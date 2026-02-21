Ademola Lookman encore décisif pour la victoire de l'Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 4-2 Espanyol Barcelone

Buts : Sorloth (21 e et 72 e ), Simeone (49 e ) et Lookman (58 e ) pour l’Atlético de Madrid // Carreras (6 e ) et Exposito (80 e ) pour l’Espanyol Barcelone

Et dire que ça avait mal commencé… À l’occasion de la 25 e journée de Liga, l’Atlético de Madrid a concédé l’ouverture du score avant de progressivement renverser l’Espanyol Barcelone à domicile. En bon renard des surfaces, Alexander Sorloth a en effet vite répondu au but précoce de Jofre Carreras et a enfoncé le clou sur la fin d’une jolie tête alors que Giuliano Simeone a donné l’avantage aux siens en revenant des vestiaires au bout d’une action collective de toute beauté.…

FC pour SOFOOT.com