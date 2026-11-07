Un Français s’éclate en Premier League

La future surprise appelée en équipe de France ? Fin octobre, Thierno Barry était victime d’un cambriolage pendant qu’il étrillait Newcastle. En réaction à cet incident, l’attaquant d’Everton déclarait que « rien ni personne ne m’empêchera de faire de cette saison ma saison.» Le Français n’avait pas tort : ce vendredi, il a inscrit un doublé en six minutes pour offrir la victoire aux siens contre Coventry.

10 buts depuis le début de la saison

Pour ouvrir la dixième journée de Premier League, le joueur d’1,95 m a marqué ses deux buts de la caboche. Thierno Barry porte son total à 10 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 6 en PL. Grâce à ses statistiques, le natif de Lyon se classe deuxième buteur du championnat anglais derrière l’intouchable Erling Haaland. Avant la suite de cette dixième journée, Everton est cinquième. …

MBC pour SOFOOT.com