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Pascal Pacaly : « Les clubs sont devenus des bunkers »
information fournie par So Foot 07/11/2026 à 00:07

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Pascal Pacaly : « Les clubs sont devenus des bunkers »

Pascal Pacaly : « Les clubs sont devenus des bunkers »

Avec Sainté Football Club , l’auteur Pascal Pacaly revient avec un roman mêlant histoire de l’ASSE, témoignages de proches et évolutions de la société française. Entretien avec un vrai Stéphanois.

Dans Sainté Football Club , tu lies des moments de l’histoire de l’ASSE avec ceux de la grande Histoire et du quotidien des gens que tu as côtoyés. C’est ton côté bordélique ?

Il y a quand même un fil rouge, ou plutôt un fil vert, qui est l’évolution d’un club des années 1980 à aujourd’hui, et deux potes qui grandissent de chacun d’un côté des kops. Ça m’a permis de poser un témoignage de ce tissu industriel et ouvrier dans lequel j’ai grandi à ceux qui n’ont pas connu ces années-là. De ce que c’est de grandir à cette époque à Saint-Étienne. Le point de départ de ce livre a été un dépit prononcé de la société actuelle. J’ai grandi sans Internet et les réseaux sociaux, et je trouve que c’était beaucoup plus sain, sans toute cette agressivité. On sortait dehors le soir jouer sur le terrain vague… et c’était super. Tu jouais avec toutes les origines confondues sans que nos parents aient peur.…

Propos recueillis par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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