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Un joueur prêté par Anderlecht provoque la colère du club belge
information fournie par So Foot 24/04/2026 à 12:31

Un joueur prêté par Anderlecht provoque la colère du club belge

Un joueur prêté par Anderlecht provoque la colère du club belge

Pas cool de cracher sur son ex. À la suite de la victoire de Saint-Trond face à Anderlecht (2-0) pour la 4 e journée des play-off, l’attaquant des Canaris, le Japonais Keisuke Goto, s’est montré plutôt enthousiaste, célébrant sans scrupule devant ses supporters.

Une attitude qui n’a pas plu aux Anderlechtois Ludwig Augustinsson et Colin Coosemans, qui ont vite déboulé afin de rappeler à l’ordre le Japonais. La raison ? Goto est prêté à Saint-Trond par… Anderlecht.

EA pour SOFOOT.com

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