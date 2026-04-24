La stratégie de Ligue 1+ pour exister pendant l’intersaison

Comme une odeur d’été. La fin du championnat approche et Ligue 1+ cherche des solutions pour combler le vide laissé par la fin des compétitions . Le directeur marketing et éditorial de la chaîne, Jérôme Cazadieu, a annoncé la probable diffusion de rencontres amicales en juillet et août . Une tentative de maintenir le lien entre les supporters sans que la chaîne ne disparaisse pendant de longues semaines.

🗣️ "On aura entre 20 et 25 matches à proposer entre mi-juillet et mi-août." 📺 Jérôme Cazadieu, directeur marketing et éditorial de Ligue 1+, fait ses annonces dans l'After FC, dispo sur YT : https://t.co/4LJi9HxQj2 pic.twitter.com/BbiqLJUpGE…

TC pour SOFOOT.com