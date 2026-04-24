Andre Onana dans le collimateur de la Fédé camerounaise

L’enfant terrible du football camerounais. Andre Onana a récemment critiqué la gestion de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), dans un live TikTok. « Je n’ai pas de problème avec la Fécafoot. Je suis en désaccord avec un individu qui utilise la fédération et l’équipe nationale pour régler ses comptes. Si tu n’es pas d’accord, on te “off” , a-t-il dénoncé. J’ai pris beaucoup de coups pour l’amour de notre pays. On m’a envoyé en retraite, mais aujourd’hui je ne peux que soutenir nos jeunes frères. »

Onana privé de sélection pendant plusieurs années ?

Les propos d’Onana visant Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise , seront à l’ordre de la prochaine Assemblée générale de la Fécafoot. L’actuel gardien de but de 30 ans risque d’être écarté de l’équipe nationale du Cameroun pendant plusieurs années , d’après Sport News Africa .…

CT pour SOFOOT.com