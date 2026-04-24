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Jules Koundé se rapproche un peu plus d'Éric Abidal
information fournie par So Foot 24/04/2026 à 14:01

Jules Koundé se rapproche un peu plus d'Éric Abidal

Jules Koundé se rapproche un peu plus d'Éric Abidal

Un match et trois histoires. Le duel entre le FC Barcelone et le Celta de Vigo en Liga, mercredi, a été marquée par la blessure de Lamine Yamal , le record oranje de Phillip Cocu battu par Frenkie De Jong , et le 185 e match de l’infatigable Jules Koundé sous le maillot bleu et grenat . L’international français égale le record d’apparition d’Ousmane Dembélé et devient le deuxième Tricolore le plus capé de l’histoire du Barça , quatre ans après son arrivée.

🇫🇷 Jules Kounde, 2e Français le plus capé de l'histoire du Barça Plus d'infos 👉 https://t.co/6TyY7W5sEM pic.twitter.com/3VUuSK2c0o…

CT pour SOFOOT.com

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