Jules Koundé se rapproche un peu plus d'Éric Abidal

Un match et trois histoires. Le duel entre le FC Barcelone et le Celta de Vigo en Liga, mercredi, a été marquée par la blessure de Lamine Yamal , le record oranje de Phillip Cocu battu par Frenkie De Jong , et le 185 e match de l’infatigable Jules Koundé sous le maillot bleu et grenat . L’international français égale le record d’apparition d’Ousmane Dembélé et devient le deuxième Tricolore le plus capé de l’histoire du Barça , quatre ans après son arrivée.

🇫🇷 Jules Kounde, 2e Français le plus capé de l'histoire du Barça Plus d'infos 👉 https://t.co/6TyY7W5sEM pic.twitter.com/3VUuSK2c0o…

CT pour SOFOOT.com