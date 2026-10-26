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PSG-Lyon : le véritable événement de la soirée
information fournie par So Foot 26/10/2026 à 13:18

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PSG-Lyon : le véritable événement de la soirée

PSG-Lyon : le véritable événement de la soirée

Pour la deuxième saison consécutive, la cérémonie du Ballon d'or cherchera à faire de l'ombre à un choc de Ligue 1, la faute à des matchs reportés pour des raisons bien diverses. Après OM-PSG l'an dernier, c'est PSG-Lyon qui devrait subir la loi du plus gros individuel du monde du foot. À moins que...

Si le nouveau week-end de mobilisations en France s’est déroulé dans un calme relatif, la rencontre de gala du championnat de France n’en a pas pour autant été reprogrammée à son horaire initial. C’est donc un lundi soir que Paris et Lyon croiseront le fer au Parc des Princes. Mais pas n’importe quel lundi. Pour la deuxième saison consécutive, ce sera un lundi de Ballon d’or. Vous voyez l’embouteillage ? Pendant que les quelques 48 000 détenteurs de tickets du soir n’auront d’yeux que pour le rectangle vert, un choix cornélien s’offrira aux amateurs de foot de l’Hexagone : un choc entre deux potentiels leaders de Ligue 1 ou la 70 e cérémonie du Ballon d’or.

Paris attend-il vraiment quelque chose du Ballon d’or ?

Alors qu’on peut légitimement se demander à quoi regarder bon du foot dans le climat actuel, ce lundi nous offre un nouveau dilemme. Sur un créneau de Ligue 2, deux des figures majeures de la Farmers League s’écharperont et la primauté de leur rencontre est remise en cause par une cérémonie individuelle. Certes, l’incertitude autour du futur lauréat du Ballon d’or est immense, rappelant ses plus belles heures, certes, il permet de parfaire sa culture foot mais ses enjeux restent relativement secondaires. Pour la Ligue 1, le back-to-back de chocs confrontés au Ballon d’or provoque une certain lassitude. Sauf que la donne a changé cette année. Tout Classique qu’il reste, le OM-PSG de l’an dernier manquait d’arguments pour se dresser face à la grande messe du « je ».…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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