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Un gardien marque sur coup franc en D2 russe
information fournie par So Foot 26/10/2026 à 13:05

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Un gardien marque sur coup franc en D2 russe

Un gardien marque sur coup franc en D2 russe

Rogério Ceni a fait des petits. Des portiers buteurs, c’est rare, mais des portiers buteurs sur coup franc , c’est exceptionnel. Pour voir pareil exploit, il faut aller creuser en D2 russe avec le gardien Aleksandr Selikhov qui a marqué un but dont il se souviendra toute sa vie. On joue la 86 e minute du FK Tcheliabinsk-FK Oural, disputé ce dimanche, quand les visiteurs obtiennent un coup franc. C’est donc tout naturellement que le gardien, numéro 57 dans le dos, s’avance pour le tirer.

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