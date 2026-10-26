Foot: Ballon d'Or du suspense pour l'édition 2026

Le trophée du Ballon d'Or ( AFP / FRANCK FIFE )

Les projecteurs seront braqués lundi sur Londres et la cérémonie du Ballon d'Or pour lequel les candidats se bousculent au portillon, du local de l'étape Harry Kane à Kylian Mbappé et Lamine Yamal, un suspense qui s'étend jusqu'au trophée féminin en l'absence d'Aitana Bonmati.

Le magazine France Football, à l'origine du prestigieux prix individuel, exporte sa soirée de gala pour la première fois au Royaume-Uni, berceau de la discipline, à l'occasion de sa 70e édition.

Le Français Ousmane Dembélé et l'Espagnole Aitana Bonmati, lauréate des trois dernières éditions, connaîtront l'identité de leurs successeurs au bout d'une cérémonie qui doit démarrer à 20h00 à Londres (21h00 à Paris, GMT+1).

La Barcelonaise est certaine d'abandonner sa couronne après une saison 2025-2026 hachée par une longue blessure. Quant à l'attaquant phare du Paris Saint-Germain, il a certes conservé son bien en Ligue des champions, mais avec des performances individuelles moins époustouflantes.

Mbappé et Yamal offensifs

Au rayon des statistiques ronflantes, l'avant-centre anglais Harry Kane trône en majesté, avec ses 61 buts inscrits sous le maillot du Bayern Munich (demi-finaliste européen), voire ses 73 buts si l'on ajoute ceux marqués avec l'Angleterre (troisième du Mondial-2026). Seul Lionel Messi a fait mieux sur une saison, en 2010-2011, avec 82 réalisations.

Ce Ballon d'Or, le Londonien "essaie de ne pas y penser", même si "c'est difficile", a-t-il dit mercredi après son match contre Arsenal (2-2). "Je vais essayer de profiter au maximum de la soirée de lundi", a-t-il ajouté.

Kylian Mbappe (d) et Lamine Yamal lors de la demi-finale du Mondial-2026 entre la France et l'Espagne, le 14 juillet à Dallas ( AFP / FRANCK FIFE )

La communication tout en discrétion du capitaine des Three Lions (33 ans) tranche avec celle de ses principaux concurrents, Kylian Mbappé (27 ans) et Lamine Yamal (19 ans).

"Je crois sincèrement que je le mériterais cette année, pour ce que j'ai gagné (Liga et Coupe du monde, ndlr). Selon moi, Mbappé et moi sommes les deux meilleurs joueurs du monde. C'est très clair, et tous ceux qui regardent les matches le savent", a lancé le jeune ailier du Barça.

Mbappé n'a lui soulevé aucun trophée collectif, alors il met en avant ses statistiques personnelles: meilleur buteur du Championnat d'Espagne (25 buts), de la Ligue des champions (15 buts) et de l'histoire en Coupe du monde (22, en comptant les dix de l'édition 2026). "J'ai été meilleur buteur de toutes les plus grandes compétitions et je pense que ça peut être une bonne année pour moi et je le sens bien", a-t-il revendiqué.

Triplé pour Putellas?

Le Ballon d'Or est décerné après un vote de journalistes (un par pays) représentant les 100 premiers pays au classement Fifa chez les messieurs, et les 50 premiers chez les femmes. Les critères sont, par ordre décroissant, les performances individuelles et le caractère décisif, les résultats collectifs et le palmarès, et enfin le comportement du joueur.

Parmi les trente nommés, on trouve aussi le capitaine des champions du monde, Rodri, son compatriote Fabian Ruiz, l'ailier géorgien du PSG Khvicha Kvaratskhelia, l'octuple Ballon d'Or argentin Lionel Messi ou encore l'international français Michael Olise, crédité de 31 passes décisives et 22 buts avec le Bayern lors du précédent exercice.

Alexia Putellas lors d'un match de qualifications au Mondial entre l'Espagne et l'Angleterre, le 5 juin 2026 à Palma de Majorque ( AFP / JAIME REINA )

Sacrée en 2021 et 2022, l'Espagnole Alexia Putellas vise une troisième consécration individuelle, une performance que seule Bonmati a réalisée (2023, 2024, 2025) depuis l'apparition du prix féminin il y a huit ans.

L'ancienne pépite du Barça, désormais chez les London City Lionesses, fait face à la concurrence de la Polonaise Ewa Pajor et d'une autre Espagnole, Claudia Pina, deux anciennes coéquipières en Catalogne. Sur sa route se dressent aussi la milieu haïtienne de l'OL Lyonnes Melchie Dumornay et l'attaquante jamaïcaine de Manchester City, Khadija Shaw.

Le show de lundi soir, animé notamment par Thierry Henry, sera rythmé par la remise de nombreux prix, comme lors des éditions précédentes (meilleur entraîneur, meilleur jeune, meilleur gardien, etc.).

Une nouvelle récompense, le "Ballon d'Or Of All Time" (B.O.A.T.), sera par ailleurs décernée à un ancien lauréat ayant au moins gagné deux fois le Ballon d'Or, après un vote en ligne ouvert au public.