Un joueur licencié par les Girondins de Bordeaux
information fournie par So Foot 25/11/2025 à 14:46

Un joueur licencié par les Girondins de Bordeaux

Un joueur licencié par les Girondins de Bordeaux

Par la petite porte.

Le club a annoncé ce mardi la rupture anticipée du contrat du défenseur central de 36 ans , revenu chez les Girondins de Bordeaux en 2024. Taulier de la maison, ancien capitaine en Ligue 1 et en National 2 (quatrième échelon du foot français auquel évolue désormais le club), Cédric Yambéré se dirige vers une fin de carrière au goût amer.…

CM pour SOFOOT.com

