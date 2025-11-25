Un joueur licencié par les Girondins de Bordeaux
Par la petite porte.
Le club a annoncé ce mardi la rupture anticipée du contrat du défenseur central de 36 ans , revenu chez les Girondins de Bordeaux en 2024. Taulier de la maison, ancien capitaine en Ligue 1 et en National 2 (quatrième échelon du foot français auquel évolue désormais le club), Cédric Yambéré se dirige vers une fin de carrière au goût amer.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer