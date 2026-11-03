Un joueur inattendu convoqué avec l'Argentine

C’est à n’y rien comprendre dites donc. Pas encore remis d’une fracture de la mâchoire consécutive à un choc avec Jarrad Branthwaite, défenseur d’Everton, le 17 octobre dernier, Emiliano Martínez est pourtant convoqué avec l’Argentine pour la trêve internationale de novembre (amicaux face à l’Uruguay et au Costa Rica les 13 et 17 du mois). Une décision surprenante, puisque le gardien a récemment été opéré et ne semble, du moins pour l’instant, pas vraiment près de remettre les gants.

Les premières nouvelles faisaient ainsi état d’une absence d’un mois et demi , tandis qu’en conférence de presse, Xabi Alonso n’avait, lui aussi, pas de période précise de retour. Cette liste de Lionel Scaloni est aussi la première post-Messi. On y retrouve quelques anciens de Ligue 1 (Rulli, Balerdi, Barco, Anselmino, Medina) et la figure bien connue de Franco Mastantuono, qui se refait doucement la cerise avec la Fiorentina.…

AB pour SOFOOT.com