La France connaît ses adversaires en Ligue des nations

La France connaît ses adversaires en Ligue des nations

Un crunch avant le Brésil. Avant le Mondial, l’équipe de France féminine va devoir disputer une autre compétition : la Ligue des nations. Depuis ce mardi, les Bleues connaissent leurs adversaires. Au menu de ce groupe A2 : l’Autriche, le Portugal et un choc contre l’Angleterre, championne d’Europe en titre.

Pour rappel, les Bleues avaient terminé à la troisième place de la dernière édition, après une défaite contre l’Allemagne en demies, 3-2 sur les deux matchs et une victoire contre la Suède (4-3 score cumulé) lors de la petite finale.…

LP pour SOFOOT.com