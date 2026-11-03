La France connaît ses adversaires en Ligue des nations
Un crunch avant le Brésil. Avant le Mondial, l’équipe de France féminine va devoir disputer une autre compétition : la Ligue des nations. Depuis ce mardi, les Bleues connaissent leurs adversaires. Au menu de ce groupe A2 : l’Autriche, le Portugal et un choc contre l’Angleterre, championne d’Europe en titre.
Pour rappel, les Bleues avaient terminé à la troisième place de la dernière édition, après une défaite contre l’Allemagne en demies, 3-2 sur les deux matchs et une victoire contre la Suède (4-3 score cumulé) lors de la petite finale.…
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