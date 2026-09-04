Un joueur français privé de Ligue des champions par le Real Madrid

Mourinho tranche dans le vif. Touché au tendon du muscle fémoral droit depuis de nombreux mois, Ferland Mendy a loupé le début de saison du Real Madrid et je figure pas dans la liste des joueurs inscrits pour la première phase de la Ligue des champions. L’international français affiche de nombreuses fragilités sur le plan physique depuis son arrivée dans la capitale espagnole et son état de santé a souvent constitué un sujet de crispation chez les supporters.

Mendy out, Militao et Rodrygo in

Le latéral de 31 ans va devoir cravacher s’il veut aspirer à un retour dans le onze du Real Madrid à son retour de blessure. Le board madrilène s’est évertué à tenter de remplacer son numéro 23 sur les deux mercatos en recrutant Alvaro Carreras à l’été 2025 et en mettant la main sur le champion du monde espagnol Marc Cucurella, arraché à Chelsea pour 55 millions d’euros en juillet dernier. …

MB pour SOFOOT.com