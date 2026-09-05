Schalke stoppe la folle série du Bayern

Schalke 04 0-0 Bayern

Surprise ! Schalke 04 a tenu tête au Bayern ce samedi à Gelsenkirchen (0-0). La performance du club de la Ruhr n’est pas anodine : c’est la première fois depuis le 15 février 2025 que le Bayern achève un match de Bundesliga sans marquer, soit la fin d’une série de 47 matchs. Vincent Kompany, qui avait aligné un onze remanié, a dû se résoudre à lancer Harry Kane, Michael Olise et Jamal Musiala en deuxième période, mais sans succès.

Loris Karius a rappelé qu’il était un très bon gardien – quand on ne lui met pas de coup de coude dans la tempe – en s’opposant à Nathaniel Brown (13 e ), Olise (59 e ) ou Kane (87 e ). Luis Díaz a aussi eu sa chance, mais le Colombien a raté le cadre face au gardien (41 e ) et a été contrarié par un retour héroïque d’Hasan Kurucay (54 e ). À la fin du week-end, la Bundesliga sera donc dominée soit par Fribourg, actuel leader, soit par Augsbourg, qui peut prendre la tête en battant Francfort dimanche.…

QB pour SOFOOT.com