De Zerbi rappelle que la vraie vie, ce n'est pas Football Manager

Step by step . Après deux défaites, le Tottenham de Roberto De Zerbi a pris un point au City Ground face à Nottingham Forest ce samedi (0-0). Il y a encore du boulot puisque les Spurs n’ont toujours pas marqué le moindre but en Premier League . Le coach italien a toutefois rappelé au micro de Sky Sports que Rome ne s’était pas faite en un jour. « Nous avons recruté de très, très bons joueurs, mais on ne peut pas construire une équipe juste avec les noms comme dans Football Manager » , a-t-il déclaré après la rencontre.

Il voit déjà du mieux dans le visage de son équipe . « Nous sommes déçus du résultat, mais très satisfaits de la prestation. Nous avons commencé à travailler ensemble jeudi dernier pour la première fois , contextualise-t-il, le mercato venant tout juste de se refermer. Nous devons nous améliorer dans tous les aspects , tant au niveau de l’organisation avec le ballon que sans. Nous avons bien joué, mais nous devons nous améliorer dans le dernier tiers du terrain ; nous devons prendre de meilleures décisions, peut-être rester plus calmes. Prendre un point dans ce stade n’est pas si facile. Nous ne sommes pas satisfaits parce que nous n’avons pas gagné, mais c’est le bon état d’esprit et la bonne façon d’aller de l’avant en ce moment. » …

QB pour SOFOOT.com