L'Inter retourne Naples dans la folie

Inter 3-2 Naples

Buts : Martínez (56 e , 90 e ), Thuram (82 e ) // Politano (50 e ), Højlund (53 e )

La rouetourne finit toujours par tourner. L’Inter a battu Naples ce samedi (3-2), et ce n’est pas rien : ce n’était plus arrivé en Serie A depuis décembre 2023. C’était pourtant loin d’être gagné. Matteo Politano a puni une perte de balle intériste dans les 20 derniers mètres, en deux temps (0-1, 50 e ) , et Rasmus Højlund a fait le break d’une frappe soudaine du gauche, partie droit dans le petit filet (0-2, 53 e ) .…

QB pour SOFOOT.com