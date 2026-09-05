 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Risser a « mal à la tête » après la défaite
information fournie par So Foot 05/09/2026 à 19:37
Ajouter Boursorama à vos sources

Risser a « mal à la tête » après la défaite

Risser a « mal à la tête » après la défaite

Il reste du doliprane ? Le RC Lens a trébuché face au FC Lorient ce samedi (0-1), sa deuxième défaite de rang après celle subie à Strasbourg. Trois points au compteur après trois journées , forcément, ce n’est pas ce qu’espéraient les Sang et Or. Robin Risser a reconnu le mérite des Bretons au micro de Ligue 1+ : « On a mal à la tête, forcément. On avait à cœur de réagir devant nos supporters après la défaite de la semaine dernière. Il nous a manqué ce que Lorient a bien fait, le réalisme et l’efficacité dans les deux surfaces . »

« Ils nous ont mis en difficulté sur leur plan de jeu, analyse le gardien lensois. Ils avaient une équipe vachement compacte , ils densifiaient l’entrejeu, on n’a pas su trouver les décalages avec nos numéros 10 ou nos milieux de terrain qui font souvent la différence. Lorient a fait le match qu’il fallait ce soir. Ils n’ont presque rien fait dans notre surface mais ils ont eu cette efficacité et il faut les féliciter. » Lens devra rebondir dès jeudi, à Prague, contre le Slavia pour ses retrouvailles avec la Ligue des champions.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Schalke stoppe la folle série du Bayern
    Schalke stoppe la folle série du Bayern
    information fournie par So Foot 05.09.2026 20:32 

    Schalke 04 0-0 Bayern Surprise ! Schalke 04 a tenu tête au Bayern ce samedi à Gelsenkirchen (0-0). La performance du club de la Ruhr n’est pas anodine : c’est la première fois depuis le 15 février 2025 que le Bayern achève un match de Bundesliga sans marquer, soit ... Lire la suite

  • L'Inter retourne Naples dans la folie
    L'Inter retourne Naples dans la folie
    information fournie par So Foot 05.09.2026 20:06 

    Inter 3-2 Naples Buts : Martínez (56 e , 90 e ), Thuram (82 e ) // Politano (50 e ), Højlund (53 e ) La rouetourne finit toujours par tourner. L’Inter a battu Naples ce samedi (3-2), et ce n’est pas rien : ce n’était plus arrivé en Serie A depuis décembre 2023. ... Lire la suite

  • Lens tombe contre Lorient à Bollaert
    Lens tombe contre Lorient à Bollaert
    information fournie par So Foot 05.09.2026 19:10 

    Lens 0-1 Lorient But : Koné (54 e ) Expulsion : Sagnan (90 e +2) pour le Racing … QB pour SOFOOT.com

  • L'Atlético humilié à Bilbao
    L'Atlético humilié à Bilbao
    information fournie par So Foot 05.09.2026 18:42 

    Athletic 3-0 Atlético Buts : Williams (46 e ), Navarro (48 e ), Sancet (90 e ) Sale week-end pour les clubs madrilènes. Après le Real vendredi, c’est l’Atlético qui a mordu la poussière ce samedi. Et pas à moitié : les Colchoneros ont mangé une triple ration à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank