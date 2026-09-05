Risser a « mal à la tête » après la défaite

Il reste du doliprane ? Le RC Lens a trébuché face au FC Lorient ce samedi (0-1), sa deuxième défaite de rang après celle subie à Strasbourg. Trois points au compteur après trois journées , forcément, ce n’est pas ce qu’espéraient les Sang et Or. Robin Risser a reconnu le mérite des Bretons au micro de Ligue 1+ : « On a mal à la tête, forcément. On avait à cœur de réagir devant nos supporters après la défaite de la semaine dernière. Il nous a manqué ce que Lorient a bien fait, le réalisme et l’efficacité dans les deux surfaces . »

« Ils nous ont mis en difficulté sur leur plan de jeu, analyse le gardien lensois. Ils avaient une équipe vachement compacte , ils densifiaient l’entrejeu, on n’a pas su trouver les décalages avec nos numéros 10 ou nos milieux de terrain qui font souvent la différence. Lorient a fait le match qu’il fallait ce soir. Ils n’ont presque rien fait dans notre surface mais ils ont eu cette efficacité et il faut les féliciter. » Lens devra rebondir dès jeudi, à Prague, contre le Slavia pour ses retrouvailles avec la Ligue des champions.…

QB pour SOFOOT.com