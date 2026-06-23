Un joueur français devient jardinier
Jardiland et Truffaut ont leur nouvel ambassadeur. Et c’est encore de Kylian Mbappé qu’il s’agit. Durant l’interruption du match France-Irak (3-0) pour cause de pluie, l’attaquant est venu prêter son aide – ou plutôt donner des indications – aux jardiniers , chargés de dégorger la pelouse des litres d’eau tombés sur Philadelphie durant plusieurs minutes.
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