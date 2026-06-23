La kryptonite de l'Argentine est un joueur de Ligue 1
Le seul et l’unique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Jordan Lefort est le seul joueur à avoir marqué contre l’Argentine en 2026. Auteur d’un but en mars dernier sous les couleurs de la Mauritanie, à l’occasion d’une victoire des Argentins (2-1), le joueur du SCO d’Angers s’accroche férocement à cette belle distinction face aux champions du monde en titre. Une série qui va donc se poursuivre jusqu’au moins le 28 juin prochain, lors du troisième match de groupe de l’ Albiceleste face à la Jordanie.
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