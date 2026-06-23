Le Sénégal veut toujours croire en la qualification

Qui a dit que le Sénégal était éliminé ? Après une nouvelle défaite contre la Norvège dans la nuit de lundi à mardi, la sélection sénégalaise croit dur comme fer à une qualification pour les seizièmes de finale . Enfin, ils essaient.

De corvée en zone mixte, Idrissa Gueye s’est montré serein devant le micro avec un « rien n’est encore fini ». De son côté, le sélectionneur sénégalais, a assuré qu’il était « un peu tôt pour parler d’un échec » , avant de lancer, dans un élan d’espoir : « O n n’est pas morts. » …

ABS pour SOFOOT.com