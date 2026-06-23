Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Toulouse FC vs FC Pradettes

Qu’elle paraît géniale, cette ambiance de tournoi ! Après une grosse bataille menée au milieu de terrain, le ballon arrive dans les pieds de ce phénomène. Il prend le ballon et sur sa première prise de balle, il sait ce qu’il va faire. Autour de lui, quatre défenseurs incapables de lui subtiliser le cuir. Il se présente face au but et conclut en envoyant une frappasse dans la lucarne. Un numéro de soliste qui fait lever les foules.…

EM pour SOFOOT.com