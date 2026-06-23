 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Best of des buts amateurs du week-end !
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 12:30

Best of des buts amateurs du week-end !

Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Toulouse FC vs FC Pradettes

Qu’elle paraît géniale, cette ambiance de tournoi ! Après une grosse bataille menée au milieu de terrain, le ballon arrive dans les pieds de ce phénomène. Il prend le ballon et sur sa première prise de balle, il sait ce qu’il va faire. Autour de lui, quatre défenseurs incapables de lui subtiliser le cuir. Il se présente face au but et conclut en envoyant une frappasse dans la lucarne. Un numéro de soliste qui fait lever les foules.…

EM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank