Mbappé impressionne un nouvelle fois la presse étrangère

Une tempête d’ennui, avant un ouragan d’attaquants de génie. Au terme d’un match interminable, les Bleus sont venus à bout de l’Irak (3-0). Une performance louable au vu des conditions météorologiques extrêmes qu’ont dû endurer les 22 acteurs, qui a charmé la presse étrangère. Pour AS , la France s’est imposée « sans effort et sans souffrance. » Le média espagnol estime même que nos joueurs sont « en deçà de leur potentiel et de leurs immenses capacités » .

Bien évidemment, Kylian Mbappé fait une nouvelle fois parler de lui dans la péninsule ibérique. Marca évoquant la « tempête Mbappé » quand le Mundo Deportivo titre : « Mbappé, auteur d’un doublé, qualifie la France pour les seizièmes de finale et bat l’Irak ». …

EM pour SOFOOT.com