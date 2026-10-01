Le Barça contre-attaque après la relance de l'affaire Negreira

Et ça continue, encore et encore. Après que l’UEFA a annoncé ce jeudi dans un communiqué « avoir reçu du Real Madrid CF un nombre important de documents liés à l’enquête en cours sur le FC Barcelone dans l’affaire José María Enríquez Negreira », le FCB a répliqué. Dans une note partagée sur ses réseaux sociaux, le club catalan est resté droit dans ses bottes.

« Le FC Barcelone tient à apporter les précisions suivantes : l’UEFA n’a ouvert aucune nouvelle procédure à l’encontre du FC Barcelone. La procédure a été engagée en 2023, avec la nomination de deux enquêteurs qui ont depuis mené les actions qu’ils ont jugées appropriées. Le club s’est toujours conformé à toutes leurs demandes. Cette procédure n’a pas été rouverte, car elle n’a jamais été clôturée. » …

TM pour SOFOOT.com