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Un joueur du Real Madrid arrêté pour conduite en état d'ivresse
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 14:52
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Un joueur du Real Madrid arrêté pour conduite en état d'ivresse

Un joueur du Real Madrid arrêté pour conduite en état d'ivresse

Ibrahima Konaté a de l’avenir au Real Madrid. Raúl Asencio a été rattrapé par la police espagnole alors qu’il conduisait à Gran Canaria. Comme le racontent El País et d’autres médias hispanophones, un taux d’alcool de 0,90 mg/L a été retrouvé dans son sang vers 6h30 du matin. Le défenseur de 23 ans a reconnu avoir conduit sa Porsche sous l’effet de l’alcool le 16 août dernier, alors que le Real Madrid avait disputé dans la soirée un match amical contre Schalke. Le défenseur était blessé. En Espagne, il est interdit de conduire au-delà de 0,25 mg/L. L’infraction devient un délit à partir de 0,60 mg/L. Asencio n’a pas le droit de conduire pendant huit mois . Il doit payer une amende de 14 400 euros.

Le défenseur passe également par la case tribunal à partir de ce jeudi, pour avoir partager un enregistrement d’une relation sexuelle non consentie avec une femme mineure, et une autre femme de 18 ans. Il passera devant le Tribunal de Las Palmas. Trois anciens joueurs du Castilla seront également jugés. Les faits remontent à 2023. Le joueur encourt jusqu’à quatre ans de prison et plaide non coupable.…

UL pour SOFOOT.com

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