Un joueur du PSG forfait avec les Espoirs
La tuile. Senny Mayulu ne pourra pas participer au rassemblement de l’équipe de France Espoirs, et ratera donc les deux matchs qualificatifs pour l’Euro Espoirs face au Luxembourg (26 mars) et à l’Islande (30 mars). Le joueur du PSG a été victime d’une lésion lors de la rencontre entre Paris et Nice, rencontre largement remportée par les hommes de Luis Enrique (4-0), selon un court communiqué publié par le club de la capitale ce dimanche. Toujours d’après ce dernier, le titi parisien devrait être absent durant au moins deux semaines.
Point médical concernant Senny Mayulu@Aspetar…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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