Le Feyenoord et l'Ajax dos à dos

Feyenoord 1-1 Ajax

Buts : Moder (84ᵉ) pour Feyernoord // Steur (54ᵉ) pour l’Ajax

Haj Moussa n’a pas pu tout faire. Le Klassieker entre le Feyenoord Rotterdam et l’Ajax Amsterdam n’a pas été spectaculaire ce dimanche puisqu’il s’est soldé par un bon vieux nul à De Kuip (1-1) . Malgré l’action totalement folle des supporters des Ajacides pour soutenir leur équipe, les hommes d’Oscar Garcia ne sont pas parvenus à grapiller des points sur leur adversaire du jour dans ce duel crucial pour la course à la Ligue des champions. Pourtant, c’est bien l’Ajax qui a lancé les hostilités avec un pion de Sean Steur peu avant l’heure de jeu d’une frappe puissante en dehors de la surface (1-0, 54ᵉ) .…

TM pour SOFOOT.com