Barcelone s'impose difficilement avant le derby de Madrid
Barcelone 1-0 Rayo Vallecano
But : Araujo (24 e )
Le Barça enchaîne. Cinq jours après sa manita contre Newcastle, les Blaugranas confirment leur embellie du moment grâce à une victoire par la plus petite des marges contre le Rayo Vallecano, équipe toujours chiante à jouer. Dans un match où les Barcelonais ont été maladroit devant le but (15 tirs dont seulement 4 cadrés), la solution est venue d’un coup de pied arrêté. Souvent décrié pour ses performances défensives, Ronald Araujo s’est cette fois trouvé des talents de buteur en reprenant le corner brossé de Joao Cancelo (1-0, 24 e ). …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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