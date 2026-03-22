 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un derby haletant entre Newcastle et Sunderland
information fournie par So Foot 22/03/2026 à 15:34

Un derby haletant entre Newcastle et Sunderland

Un derby haletant entre Newcastle et Sunderland

Newcastle 1-2 Sunderland

Regis Le Bris définitivement adoubé par les fans de Sunderland. Le 14 décembre dernier, les Black Cats s’imposaient contre Newcastle pour le retour du Tyne and Wear derby en Premier League. Plus de trois mois après, Sunderland a réitéré cet exploit en s’imposant à nouveau contre son ennemi ce dimanche après-midi à St-James Par. Après un avant match très tendu (bagarres, lancer de projectiles sur le bus de Sunderland, cris dans le métro), Anthony Gardon lance rapidement ce derby. Servi par le buteur contre sans camp au match aller Nick Woltemade, l’international anglais met les siens devant d’une frappe croisée imparable pour Melker Ellborg (1-0, 10 e ) .

Brian in the St James

Comme depuis le début de la saison, les joueurs de Sunderland prouvent qu’ils ont de la ressource et égalisent par l’intermédiaire de Chemsdine Talbi (1-1, 57 e ) . La fin de match est complètement enlevée. Juste avant le temps additionnel, Enzo Lefée centre pour Brian Brobbey. Suite à un cafouillage avec le gardien de Newcastle Aaron Ramsdale, le Néerlandais propulse le cuir au fond des filets et permet à Sunderland de s’imposer (2-1, 90e). Au classement, les hommes de Regis Le Bris passent devant leur adversaire du jour.…

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Barcelone s'impose difficilement avant le derby de Madrid
    Barcelone s'impose difficilement avant le derby de Madrid
    information fournie par So Foot 22.03.2026 16:04 

    Barcelone 1-0 Rayo Vallecano But : Araujo (24 e ) Le Barça enchaîne. Cinq jours après sa manita contre Newcastle, les Blaugranas confirment leur embellie du moment grâce à une victoire par la plus petite des marges contre le Rayo Vallecano, équipe toujours chiante ... Lire la suite

  • Jorginho fustige l'attitude d'une chanteuse
    Jorginho fustige l'attitude d'une chanteuse
    information fournie par So Foot 22.03.2026 15:10 

    Bad romance. À Flamengo depuis l’année dernière, Jorginho s’en est pris à la chanteuse Chappell Roan via sa story Instagram. Sa femme et sa belle-fille, qui n’est d’autre que la fille de Jude Law et la petite fille de Zico (sacré arbre généalogique), s’étaient ... Lire la suite

  • Pise passe à travers contre Côme
    Pise passe à travers contre Côme
    information fournie par So Foot 22.03.2026 14:32 

    Côme 5-0 Pise But : Diao (7e), Anastasios Douvikas 29 e ), Baturina (48e), Paz (75e), Peronne (81e) Le dimanche football commence par une entrée délicieuse. Engagé dans la course à la Ligue des champions cette saison, Côme s’est offert un festin à l’heure du déjeuner ... Lire la suite

  • Les supporters de l'Ajax ont bloqué une autoroute
    Les supporters de l'Ajax ont bloqué une autoroute
    information fournie par So Foot 22.03.2026 14:06 

    Sur ma route, il y a du move, oui. Alors que le bus de l’Ajax Amsterdam se dirigeait pépère vers Rotterdam pour y affronter le Feyenoord à 14h30, des ultras masqués de l’Ajax se sont introduits sur l’autoroute A4 reliant les deux villes. Fumigènes à la main, plusieurs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank