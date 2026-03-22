Monaco s'impose et plonge Lyon dans la crise

Dans un match complètement fou, Monaco est parvenu à renverser Lyon après avoir encaissé l'ouverture du score. Grâce à un Maghnes Akliouche de gala, le club de la principauté revient à un point de l'OL qui s'enfonce un peu plus dans la crise.

Lyon 1-2 Monaco

Buts : Sulc (42 e ) pour les Lyonnais, Akliouche (61 e ) et Balogun (71 e ) pour les Monégasques

Expulsion : Tagliafico (88e) …

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com