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Monaco s'impose et plonge Lyon dans la crise
information fournie par So Foot 22/03/2026 à 17:09

Monaco s'impose et plonge Lyon dans la crise

Monaco s'impose et plonge Lyon dans la crise

Dans un match complètement fou, Monaco est parvenu à renverser Lyon après avoir encaissé l'ouverture du score. Grâce à un Maghnes Akliouche de gala, le club de la principauté revient à un point de l'OL qui s'enfonce un peu plus dans la crise.

Lyon 1-2 Monaco

Buts : Sulc (42 e ) pour les Lyonnais, Akliouche (61 e ) et Balogun (71 e ) pour les Monégasques

Expulsion : Tagliafico (88e)

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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