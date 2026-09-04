Un joueur du PSG croit en ses chances pour le Ballon d'or

Et si. Vainqueur de la Coupe du monde, de la Ligue des champions pour la deuxième fois d’affilée, de la Supercoupe d’Europe, mais aussi champion de France pour la quatrième fois, Fabián Ruiz s’est exprimé au sujet du Ballon d’or pour Téléfoot. Le milieu espagnol ne cache pas qu’il y pense dans un coin de sa tête : « C’est un rêve pour n’importe quel footballeur d’être reconnu individuellement pour son travail pendant une saison ou pendant plusieurs saisons d’affilée », pose le numéro 8 parisien.

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TM pour SOFOOT.com