 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le football est-il vraiment un « sport de merde » ?
information fournie par So Foot 21/01/2026 à 14:34

Le football est-il vraiment un « sport de merde » ?

Le football est-il vraiment un « sport de merde » ?

Luis Enrique l'assure : le foot, «  c’est un sport de merde  » . Avant de chier sur le ballon rond, voici comment utiliser cette expression.

Jean Pierre Coffe fait des émules. Le critique préféré des Français avant Mercotte et François-Régis Gaudry avait fait sienne cette expression : «C’est d’la merde. » Gueulée sur les plateaux télés pour qualifier des fraises comme des saucisses, elle est restée dans les annales (sans blague). Ce mardi, dans les couloirs du stade José-Alvalade de Lisbonne, Luis Enrique a imité l’homme aux lunettes colorées : « On a perdu parce que c’est un sport de merde, le football est de la merde. » La défaite inattendue contre le Sporting lui a sûrement fait mal au derrière. Son PSG a dominé, a beaucoup plus tiré que son adversaire, a fait le siège des buts portugais. Mais le PSG a perdu. C’est injuste, donc le foot, « c’est un sport de merde » . L’expression est sortie. Rien de grave, mais il faut la digérer. Tentative.

Merde alors !

Affirmer que « c’est la merde » est très facile. Sans être expert-scatologie, cinq lettres suffisent à dire que le PSG a manqué de réalisme contre le Sporting. Un petit mot et le tour est joué pour exprimer son dégoût. L’expression est très humaine, familière et ne laisse pas de traces. Elle n’est pas non plus trop violente : Luis Enrique n’insulte personne ouvertement. Il ne dit pas « t’es une merde, frère » à Rui Borges, l’entraîneur du Sporting qui lui a joué un mauvais tour. Dans la bouche de l’Espagnol, l’utilisation est propre. Elle passe mieux que les « en*** » qui descendent des travées des influenceurs virilistes. Elle passe bien chez celles et ceux qui l’écoutent, et donne surtout un peu de relief au reste des propos de l’entraîneur du PSG. D’ordinaire, et il l’a également fait ce mardi, il répète que son équipe « méritait de gagner le match ». « Je suis fier d’eux [mes joueurs] » , juge-t-il.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un club allemand va péter le record d'affluence en Youth League
    Un club allemand va péter le record d'affluence en Youth League
    information fournie par So Foot 21.01.2026 15:52 

    À Cologne, on aime faire la fête… et en grand. Comme l’a annoncé le FC Cologne ce mercredi, 41 000 billets ont déjà été vendus pour le seizième de finale de son équipe U19 contre l’Inter Milan. Le 4 février, ils établiront ainsi un nouveau record de spectateurs ... Lire la suite

  • Une étude révèle les failles des tests antidopage dans le foot
    Une étude révèle les failles des tests antidopage dans le foot
    information fournie par So Foot 21.01.2026 15:35 

    Peu de dopage dans le foot ? Dans son dernier numéro publié ce mercredi, le magazine scientifique Epsiloon mène l’enquête sur l’algorithme utilisé par l’Agence mondiale antidopage (AMA) , dont s’inspire la FIFA ou la FFF pour mener ses tests . Et les conclusions ... Lire la suite

  • La statue de Cristiano Ronaldo brûlée à Madère
    La statue de Cristiano Ronaldo brûlée à Madère
    information fournie par So Foot 21.01.2026 15:28 

    La scène a choqué jusqu’au Portugal continental. À Funchal, devant le musée CR7, la statue de Cristiano Ronaldo a été volontairement incendiée par un individu qui a versé un liquide inflammable avant d’y mettre le feu , le tout filmé et diffusé sur les réseaux ... Lire la suite

  • Déjà sélectionnés avec les États-Unis, ils deviennent internationaux au Mexique
    Déjà sélectionnés avec les États-Unis, ils deviennent internationaux au Mexique
    information fournie par So Foot 21.01.2026 14:21 

    What a timing. Richard Ledezma et Brian Gutiérrez sont coéquipiers au Deportivo Guadalajara. Ils sont nés dans l’Arizona et dans l’Illinois (yeah), et possèdent tous les deux la nationalité étatsunienne et mexicaine. Ils ont déjà joué avec la sélection des États-Unis, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank