Le football est-il vraiment un « sport de merde » ?

Luis Enrique l'assure : le foot, « c’est un sport de merde » . Avant de chier sur le ballon rond, voici comment utiliser cette expression.

Jean Pierre Coffe fait des émules. Le critique préféré des Français avant Mercotte et François-Régis Gaudry avait fait sienne cette expression : «C’est d’la merde. » Gueulée sur les plateaux télés pour qualifier des fraises comme des saucisses, elle est restée dans les annales (sans blague). Ce mardi, dans les couloirs du stade José-Alvalade de Lisbonne, Luis Enrique a imité l’homme aux lunettes colorées : « On a perdu parce que c’est un sport de merde, le football est de la merde. » La défaite inattendue contre le Sporting lui a sûrement fait mal au derrière. Son PSG a dominé, a beaucoup plus tiré que son adversaire, a fait le siège des buts portugais. Mais le PSG a perdu. C’est injuste, donc le foot, « c’est un sport de merde » . L’expression est sortie. Rien de grave, mais il faut la digérer. Tentative.

Merde alors !

Affirmer que « c’est la merde » est très facile. Sans être expert-scatologie, cinq lettres suffisent à dire que le PSG a manqué de réalisme contre le Sporting. Un petit mot et le tour est joué pour exprimer son dégoût. L’expression est très humaine, familière et ne laisse pas de traces. Elle n’est pas non plus trop violente : Luis Enrique n’insulte personne ouvertement. Il ne dit pas « t’es une merde, frère » à Rui Borges, l’entraîneur du Sporting qui lui a joué un mauvais tour. Dans la bouche de l’Espagnol, l’utilisation est propre. Elle passe mieux que les « en*** » qui descendent des travées des influenceurs virilistes. Elle passe bien chez celles et ceux qui l’écoutent, et donne surtout un peu de relief au reste des propos de l’entraîneur du PSG. D’ordinaire, et il l’a également fait ce mardi, il répète que son équipe « méritait de gagner le match ». « Je suis fier d’eux [mes joueurs] » , juge-t-il.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com